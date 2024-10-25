Bursa, her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı için Ulucami'ye akın eden vatandaşlarla doldu taştı. Haftanın yorucu iş gününün ardından ibadetlerini yerine getirmek isteyen Bursalılar, tarihi camide bir araya geldi.Reyhan Özbakır / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Cami, cuma namazı saatine yaklaşırken insanlarla doldu. Vatandaşlar, manevi huzur bulmak için Ulucami'de kalabalık oluşturdu.

“BURSALILARIN MANEVİ SIĞINAĞI”

Cuma namazı sonrası görüştüğümüz vatandaşlar, Ulucami'nin kendileri için özel bir anlam ifade ettiğini belirtti. Şehir dışından gezmek için gelen vatandaşlar da caminin Bursalılar için manevi bir sığınak olduğunu gözlemlediklerini belirtti.