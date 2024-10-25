Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa, Bilecik ve Yalova'da orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Koruma kontrol faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla, Orman Genel Müdürlüğünce 81 ilde eş zamanlı olarak denetim düzenlendi.

168 MOBİL NOKTADA DENETİM

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki Bursa, Bilecik ve Yalova'da da orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik, ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, orman suçlarıyla mücadele etkinliğinin artırılması, doğal kaynakların gelecek nesillere sağlıklı aktarılması için sabit ve geçici olmak üzere 168 mobil kontrol noktası oluşturuldu.

Mobil kontrol noktalarında, orman muhafaza ekipleri, orman ürünleri taşıyan araçları tek tek durdurup denetim yaptı.

BÖLGE MÜDÜRÜ ŞİMŞEK DE UYGULAMA NOKTALARINI DENETLEDİ

Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek de mobil kontrol noktalarını gezip, eşzamanlı gerçekleşen denetimleri yerinde inceledi.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, damga ve nakliye belgeleri ile taşınan orman ürünleri arasında usulsüzlük tespit edilenlere cezai işlem uygulandı.