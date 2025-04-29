Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde etkili olan zirai don felaketi sonrası Keles ilçesinde incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çiftçilerin sıkıntılarını dinleyerek yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.BURSA (İGFA) - Türkiye genelinde etkili olan zirai don felaketi sonrası birçok meyve ve tarım ürününde ciddi kayıplar yaşanırken, Bursalı çiftçiler de aynı durumdan mağdur oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Sarsıcı, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Barbaros Cihangir, Dağ İlçeleri Koordinatörü Ersin Yaşar da Kelesli muhtarlar ve üreticilerle bir araya gelerek zirai don sonrası yaşanan durumu görüştü.

Keles Ziraat Odası Başkanlığı’na ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılabilecek ortak çalışmalar ve desteklemeler hakkında fikir alışverişinde bulurdu.

Meyve bahçelerini de gezen yetkililer, zirai donun etkileri yerinde görerek çiftçilerle durum değerlendirmesi yaptı.