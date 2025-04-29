Aydın merkezli 8 ilde M.F.T.’nin elebaşılığını yaptığı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 41 şüpheliden 38'i tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 8 ilde M.F.T. liderliğindeki dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın, Ankara, Muğla, İzmir, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38’i tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonda, suç örgütünün sahte vekaletnamelerle vatandaşların taşınmazlarını piyasa değerinin altında sattığı ortaya çıktı.

Örgüt, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirerek vatandaşlarla iletişim kurmuş, ikna edemedikleri kişiler adına sahte vekaletnameler düzenleyerek 40 ev, 3 villa ve 9 arsayı dolandırıcılık yoluyla satmış. MASAK raporuna göre, örgütün hesaplarında 1 milyar 398 milyon TL’lik para akışı tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1917220508694687958

Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyon kapsamında 476 banka hesabı, 70 taşınmaz mal varlığı ve 16 araca tedbir konuldu. Ayrıca, ruhsatsız silahlar, çok sayıda bilgisayar, telefon, vekaletname, tapu, çek ve senet ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, diğer illerin savcılıklarını ve jandarma ekiplerini tebrik ederek, dolandırıcı suç örgütlerine karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.