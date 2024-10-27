Bursa'da İznik Belediyesi tarafından farklı rotaları ziyaretçilere sunacak olan ‘İznik Gezi Rehberi’ oluşturuldu.BURSA (İGFA) - Kırgızlar-Ayasofya, Ayasofya-Lefke ve Antik Su Yolları-Bazilika rotalarıyla İznik’i ziyaret edeceklere büyük kolaylık sağlayacak gezi rehberine internet ortamında da erişilebiliyor.

İznik Gezi Rehberi’nin sunuş yazısında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik'in ortaya çıkmasında en etkili faktörlerin başında Şehir ve Kutsal ilişkisinden mülhem Kutsal’ın bulunduğu bir gerçek olduğunu vurguladı. İznik'in bir kesişme noktası olduğunu ifade eden Başkan Usta, "İznik medeniyetler, şehircilik, tarım, turizm konularında söyleyecek sözü her zaman olmuştur" dedi.

Her bir köşesinde hayatın taştığı bu şehir için bir gezi rehberi ve üç adet birleşik gezi rotası oluşturduklarını belirten Başkan Usta, "Yenişehir Kapıdan Lefke Kapıya, Antik Roma Tiyatrosundan Süleyman Paşa Medresesine, İznik Ayasofya Orhan Camii’nden, Eşrefzade Camisi’ne, İstanbul Kapıdan Bazilika’ya değin uzanan bu müstesna noktalar arasında gezerken kültüre, sanata, mimariye, medeniyetleri besleyen yapılara, ilim ve irfan merkezlerine rastlayacaksınız. İznik bir hazinedir. Her hazine için de muhakkak bir harita gerekir. Kırgızlar-Ayasofya, Ayasofya-Lefke ve Antik Su Yolları-Bazilika rotalarıyla oluşturduğumuz İznik Gezi Rehberi ve Haritasını sizlere takdim ediyoruz. Farklı medeniyetlere başkentlik ve ev sahipliği yapmış, kutsalın mekân, mimariye ve şehre yansımalarının izinin sürüldüğü gezi rotalarımızda güzel hatıralar biriktireceğinizi umuyor, bu vesile ile selam ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

İznik Gezi Rehberi’ne online olarak www.gezirehberi.iznik.bel.tr adresinden erişilebiliyor.