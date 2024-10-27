“TÜGİAD Bursa Buluşmaları” etkinliğinin konuğu olan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, genç iş insanlarına tavsiyelerde bulundu. Kiğılı, “Türk markaları gideceği yerleri iyi tespit ederse, önemli kazanımlar sağlayabilir” dedi.BURSA (İGFA) - TÜGİAD (Türkiye Genç İş İnsanları Derneği) Bursa Şubesi’nin düzenlediği “TÜGİAD Bursa Buluşmaları” etkinliğinin konuğu Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Patronlar Okulu Kurucusu Sibel Kaya oldu.

TÜGİAD Bursa Şubesi üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen program; Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center’da gerçekleşti. Türkiye’de hazır giyim sektörünün en başarılı iş insanlarından biri olan Abdullah Kiğılı program boyunca hayat tecrübeleri ve fikirlerini paylaşırken, TÜGİAD üyelerinin sorularını da yanıtladı.

Açılış konuşmalarını gerçekleştirmek için kürsüye gelen TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Selim Baykal, konuşmalarına Cumhuriyetin 101. Yılını kutlayarak başladı.

Baykal,“29 Ekim 1923'te Egemenliği kayıtsız, şartsız millete armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve 1. Meclise teşekkürü borç biliyor, kendilerini minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün değerli bir iş insanını, sizlerle buluşturmanın gurunu yaşıyoruz. Türkiye’de hazır giyim sektörünün en önemli temsilcilerinden Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı; Patronlar Okulu Kurucu Sibel Kaya’nın moderatörlüğünde bizlerle tecrübeleri paylaşacak, sorusu olan arkadaşlarımızın sorularını yanıtlayacak. Bizlere bu imkanı sunduğu için Sayın Abdullah Kiğılı ve Sibel Kaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum. TÜGİAD Bursa Şubesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da etkinliklerimizi tüm hızıyla sürdüreceğiz.” dedi.

“60 SENEDE ÖNEMLİ BİR MARKA OLUŞTURDUK”

Konuşmalarını hayat hikayesi ile başlayan Kiğılı, inşaat mühendisi olma hayali kurarken, babasının hastalığı nedeniyle ticarete atılmak zorunda kaldığını dile getirdi. Kuruluş hikayelerinin 1938 yılına dayandığını ifade eden Kiğılı, babasının Sultanhamam'da kumaş ticareti yaptığını ve bir mağazası olduğunu ifade etti.

Kiğılı, “Türkiye'de 60 senede önemli bir marka oluşturduk. Ben mağazayı babamdan devraldığımda ufak, 100 metrekare, çalışan sayısı da 5'ti. Bugün Türkiye'de 180 mağaza, 1900 kişiyi idare ediyorum. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde 1960'lı yıllarda genellikle kumaş mağazaları vardı. O günün şartlarında bugünkü gibi hazır ceket, pantolon, hiçbir şey yok. Gömlekte 3 tane renk var beyaz, mavi, krem. Başka bir renk yok. Yani yokların olduğu bir yerde ben işe başladım. Onun için hazır giyim denilince çok büyük hizmetler yaptım. O günün şartlarında ben gömlekle işe başladım, sonra yavaş yavaş işi büyüterek geldim. Altınyıldız'ın sahibi Osman Boyner'in 1971 yılında beni çağırdı. Kurmuş olduğu Türkiye'nin ilk konfeksiyon fabrikası olan Beymen Konfeksiyon Fabrikası'nın ürünlerini satacak kişi arandığını söyledi. Osman abiyle bir saat konuştum. Karşılıklı el sıkışıp anlaştık. Beyoğlu'ndaki mağazamda Beymen takım elbiselerini satmaya başladım. 1973'te de Osman abi, bana ortaklık teklif ediyor. Beymen mağazasını ilk ben açıyorum ortak olarak ve takım elbiseleri satmaya başladık." diye konuştu.

Abdullah Kiğılı’nın konuşmalarının ardından soru cevap kısmına geçilen programın sonunda Başkan Selim Baykal, Abdullah Kiğılı ve Sibel Kaya’ya günün anısına Bursa siluetinin yer aldığı tablo hediye etti. Etkinlik hatıra fotoğrafı ile sona erdi.