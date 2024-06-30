Türkiye Düşünce Kulübü’nün düzenlediği “Bursa İçin Birlikte Düşünelim” adlı toplantıya katılan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa ve Yenişehir’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Türkiye Düşünce Kulübü’nün düzenlediği “Bursa İçin Birlikte Düşünelim” adlı toplantıya katılan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin kalkınması için tarıma dayalı organize sanayi bölgesinin kurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Her ilçenin kendine özgü değerlere sahip olduğunu belirten Başkan Özel, “Bursa’mızda kentlilik bilincinin oluşturulmamız lazım. Bu kadim kent yüzyıllarca başkentlik yapmış, bir tarih ve turizm kentimiz. Bunları konuşmamız lazım. Bunları hep birlikte bizler yapacak güçte ve kararlılıktayız” dedi.

“YENİŞEHİR BİR TARIM KENTİ”

Yenişehir’i temsilen toplantıya katıldığını vurgulayan Başkan Özel, “Bulunduğumuz bölgeye nasıl bir değer vizyon katabiliriz” diye düşündüklerinin altını çizdi. Yenişehir bir tarım kenti olduğunu hatırlatan Özel, “Yenişehir, ülkemizin üçüncü büyük ovasıdır. Sivri biberi tescilli markadır. Bu yıl biber festivalimize davet ediyorum. Çiftçilerimiz güzel ve kaliteli ürünler yetiştiriyor” diye konuştu.

Yenişehir Ovası’nın büyük bölümünün koruma altında olduğunu anlatan Özel, tarıma dayalı modern bir organize sanayi bölgesi planladıklarını söyledi. Çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermeden bir tarım organize sanayi bölgesinin kurulması konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Özel şunları kaydetti: “Ülkemizin geleceği için tarımın göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çiftçimiz tarımsal faaliyetlerini, modern fabrikalarla, işletmelerle birleştirip ilçemizi tarım alanında bir marka haline getirmek için uğraş veriyoruz.”

“PAZAR ARAYIŞLARI SÜRÜYOR”

Ürünlerin satışından elde edilen geliri artırmak amacıylapazar bulma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Özel sözlerini şöyle tamamladı: “Hem iyi tarıma yönlendireceğiz çiftçilerimizi, kırsal mahallelerimizde farklı farklı ürünler yetiştiriliyor. Kapya biber, ayçiçeği, domates gibi daha çok ürünlerimiz var. Üst çatı kooperatif kurarak kooperatiflerin sayısına artırmayı hedefliyoruz. Yenişehir’de çiftçi kazanırsa esnafımız, esnaf kazanırsa halkımız kazanacaktır.”