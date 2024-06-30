İstanbul İtfaiye Müdürlüğü'nün açıklamasına göre yangınların yüzde 70’inin elektrik kaynaklı olduğu tespit edilirken, Elektrik Teknisyenleri Odası (ETO) yangınlarıa karşı uyardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Elektrik Teknisyenleri Odası, elektrik yangınlarının modern toplumların karşı karşıya olduğu en ciddi tehditlerden biri olduğuna dikkati çekerek, her yıl yüzlerce kişi elektrik kaynaklı yangınlar dolayısıyla hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu.

Toplumu elektrik yangınları konusunda bilgilendirmek ve yangın öncesi alınması gereken önlemler ile yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında açıklama yapan Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, Türkiye'nin iklim değişikliği yüzünden yazın aşırı sıcaklarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

İnsanların klima, derin dondurucu gibi elektrikli ev aletlerini yoğun kullanması ve iş yerlerinde network altyapılarının bulunduğu server odalarının 24 saat soğutma ihtiyacı duyulması, aşırı sıcakların getirdiği ek yükler nedeniyle kabloların ısınmasına ve sigortaların yetersiz kalmasına yol açmakta, bu da yangın riskini arttırdığını ifade eden Bozali, "Evlerimizi ve iş yerlerimizi korumak için elektrik tesisatının altyapısının kontrol ettirilmesi ve imkân varsa yangına dayanıklı (Halogen Free) yangın sırasında alevi iletmeyen, zehirli duman çıkarmayan kablolarla tesisatın yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Bozali “Elektrik devrelerinde aşırı yüklenme, yanlış montaj, düşük kaliteli malzeme kullanımı ve bakım eksikliği gibi nedenler yangına yol açmaktadır. Yangınlar, sadece maddi hasarlara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda can kayıplarına da neden olur. Ev tipi yangınların yanı sıra iş yerlerindeki yangınlara da dikkat etmeliyiz. Başta elektrik devrelerinin düzenli bakımı olmak üzere, yük dengelemesi, kısa devre koruması ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hayati öneme sahiptir. Herkesi elektrik yangınları konusunda daha bilinçli olmaya ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. Unutmayın, yangınlar önlenebilir ve sizin alacağınız basit önlemler büyük felaketleri engelleyebilir" diye konuştu.

YANGINLARA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Elektrik yangınına müdahale ederken, öncelikle güvenliğinizden emin olun, elektriği kesin ve uygun yangın söndürücü ile yangını kontrol altına almaya çalışılmasını öneren ETO Başkanı Haluk Bozali, yangınlara karşı alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

Tesisat Bakımı: Elektrik sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve kusurlu parçaların zamanında değiştirilmesi gerekir.

Elektrik sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve kusurlu parçaların zamanında değiştirilmesi gerekir. Yük Dengeleme: Aşırı yüklenmeyi önlemek için elektrik devrelerindeki yüklerin uygun şekilde dengelenmesi şarttır.

Aşırı yüklenmeyi önlemek için elektrik devrelerindeki yüklerin uygun şekilde dengelenmesi şarttır. Kısa Devre Koruması: Kısa devrelerin oluşmasını önlemek için devre kesiciler ve sigortaların etkin şekilde kullanılması önemlidir.

Kısa devrelerin oluşmasını önlemek için devre kesiciler ve sigortaların etkin şekilde kullanılması önemlidir. Yangın Söndürücüler: Elektrik yangınları için uygun yangın söndürücülerin bulundurulması ve kullanılması şarttır.

