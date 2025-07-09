Mudanya Belediyesi, uluslararası toplantılarda tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtırken “Mudanya Kurusu” ile yerel ürünleri sundu. Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Bursa ile Mudanya Belediye Meclis Üyesi Av. Baran Güneş, toplantılarda görünürlülüğü artırma hedefini vurguladı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, Slovenya ve Fransa’da düzenlenen toplantılarda kentin zenginliklerini dünyaya tanıttı.

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Av. Baran Güneş, Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) Genel Kurulu ile Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde kenti temsil etti.

SLOVENYA’DA TARİH VE DOĞA VURGUSU

24-26 Haziran’da Slovenya’nın Maribor kentindeki AER Genel Kurulu’nda sunum yapan Başkan Yardımcısı Av. Güneş, Myrleia Antik Kenti’nden başlayarak Mudanya’nın binlerce yıllık tarihini, doğal güzelliklerini ve turistik değerlerini aktarırken, Mudanya Mütarekesi ile “Barışın Başkenti” kimliğine dikkat çekti.

Rota Myrleia kültür-doğa rotasını ve somut miras koruma çalışmalarını paylaşan Güneş, yenilenebilir enerji yatırımları ile iklim dostu uygulamaları da öne çıkardı.

Mudanya’nın Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne taraf olduğunun anımsatıldığı toplantıda, “Mudanya Kurusu” markasıyla kurutulmuş çilek, incir, şeftali ve zeytinyağı ikram edilerek yerel ürünler tanıtıldı.

FRANSA’DA GENÇLERİN SESİ

Öte yandan 30 Haziran’da Fransa’nın Strasbourg kentindeki Sosyal İçerme ve İnsan Onuru Komitesi toplantısına da katılan Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Baran Güneş, gençlerin siyasete katılımı ve ifade özgürlüğünü de gündeme getirerek, sosyal medyada soruşturma geçiren gençlerin durumunu aktardı.

Uluslararası temaslarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Baran Güneş, ziyaretlerde Mudanya ve CHP’li yerel yönetimlerin uluslararası görünürlüğünü artırdıklarını, demokratik değerleri Avrupalı muhataplara aktardıklarını ifade ederek, bu platformlarda Mudanya'yı ve Bursa'yı temsil etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.