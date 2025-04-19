23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından sahnelenen ‘Aymelek ve Bıdığın Büyülü Dünyası’ adlı çocuk tiyatrosu, küçük tiyatro severlere eğlence dolu anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, çocukları macera ve eğlence dolu bir tiyatro oyunuyla buluşturdu. Osmangazi Çocuk Tiyatrosu tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sahnelenen ‘Aymelek ve Bıdığın Büyülü Dünyası’ adlı oyun, küçük tiyatro severler tarafından büyük ilgi gördü.

Ayça Dilsiz’in yazıp yönettiği, Belinay Özkan ve Taner Şenoğlu’nun oynadığı oyun, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Küçük tiyatro severler, oyun boyunca kendilerini bol sürprizlerle dolu bir maceranın içinde buldu. Coşkulu alkışlarla renklendirilen oyun, çocuklar kadar ailelerin de beğenisini kazandı.

‘Aymelek ve Bıdığın Büyülü Dünyası’ oyunuyla keyifli dakikalar geçiren küçük tiyatro severler, kendilerine bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.