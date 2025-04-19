Bursa Gürsu Belediyesi’nin, hizmete açacağı Gürsu Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi için başlattığı kitap bağışı kampanyasına ilçe içinden ve Bursa genelinden destek yağdı. On binden fazla kitap bağışı yapılırken, yüzlerce akıl ve zeka oyun seti ile oyuncak desteği de sağlandı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, destek veren herkese teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Gürsu Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi’nin resmi açılışı öncesinde Gürsu Belediyesi’nin sosyal sorumluluk örneği olarak başlattığı kitap bağış kampanyasına destek yağdı. 0-15 yaş arası çocukların gelişimine uygun, kütüphanede kullanılmak üzere kitapların kabul edildiği bağışta ayrıca çocuklara yönelik gelişim destekleyici oyunlar, akıl ve zeka oyun setleri de ilçe halkı tarafından kütüphaneye bağışlandı.

Gürsu içinden ve dışından çok sayıda destek geldiğini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bağış kampanyamız sona erdi. Gördüğümüz destekten ve aldığımız talepten son derece mutluyuz. Gururluyuz. Geleceğin fidanlarına birer iz bıraktık. Onların gelişimleri aynı zamanda bu topluma sunacağımız en büyük katkı diye düşünüyoruz. Kampanyamıza destek veren bütün vatandaşlarımıza, ilçe protokolümüze, eğitimcilerimize ve yayınevlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.