5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturma devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir yangını sonrası kapsamlı psikososyal destek çalışmalarını ilk andan itibaren sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisinin ve 5 arama kurtarma görevlisinin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Bakan Tunç, "Bizleri büyük bir acıya sevk eden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyonkarahisar Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakarlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/MahinurOzdemir/status/1948088386725585217

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER'DEN PSİKOSOSYAL DESTEK

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan 10 personele Allah'tan rahmet, yaralanan 14 personele acil şifalar dileyerek, yangından etkilenen vatandaşlara ve şehit ailelerine yönelik ilk andan itibaren psikososyal destek hizmetlerinin hızlı ve kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Göktaş, Seyitgazi’deki orman yangını söndürme çalışmaları esnasında 14 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, ancak 10 personelin şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. Göktaş, yangın nedeniyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi Sarıcaova köyünün tahliye edilerek vatandaşların KYK yurtlarına ve yakınlarının yanına yerleştirildiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekiplerinin ise yangının başından itibaren aktif olarak görev aldığını vurgulayan Göktaş, "35 personelimiz yangın bölgesinde ve yaralılarımızın tedavi gördüğü hastanelerde 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangından etkilenen tüm illerimizde İl Müdürlerimiz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz." dedi.