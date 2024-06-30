Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kampüsündeki yeşil alana da sıçradı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, tüm ekipleriyle sahada olduklarını belirterek, yangınlara karşı vatandaşları bir kez daha duyarlılığa davet etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer ilçesinin Yolçatı mevkiinde çıkan yangın Bursa Uludağ Üniversitesi'ni de etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesini sürdürdüğü yangın, üniversitesi kampüsündeki yeşil alanlara da sıçradı. Onlarca araç ile yangına müdahale ediliyor.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, meydana gelen orman yangınına müdahalenin sürdüğünü belirterek, yangına vatandaşlarımızla beraber orman teşkilatımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız hep birlikte karadan ve havadan yangını söndürmek için seferber olduklarını söyledi.

Orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmalarının önemini anımsatan Vali Mahmut Demirtaş, "Bursa Valiliği'nce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/mahmutdemirttas/status/1807418763332989118