BURSA (İGFA) - Türk Prysmian Kablo Fabrikası'nın sahil kesiminde İnciraltı Mevkiinde yer alan ve konforlu alanlarıyla dikkati çeken plajın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın yanı sıra Büyükşehir Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, BURFAŞ Başkanı Yalçın Işıklıyıldız ile vatandaşlar katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya'nın köklü bir tarihe sahip olduğunu belirterek, büyüleyici doğal güzellikleriyle her zaman cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Turizmin canlandırılması ve ilçenin hak ettiği değeri görmesi için Mudanya'nın geleceğini şekillendirme arzusunda olduklarını kaydeden Bozbey, "Burfaş, 200 kişi kapasiteli kafetaryası olan ve halkımıza hizmet edecek bir alandır. Bu yer 2023 yılında yapılmaya başlandı ve arkadaşlarımız yoğun mesai yaparak bugüne yetiştirdi. Burada kafeteryamız 'B Kafe' olarak hizmet edecek" dedi. Belirli günlerde kadınların ürünlerini sergileyecekleri bir alanın da oluşturulduğunu belirten Bozbey, önceliklilerinin Mudanya kadın dernekleri olacağını söyledi.

Mudanya'nın hep birlikte sahillerini kullanabildiğimiz ve turistik değerlerimizi artırabileceğimiz önemli bir yer olduğunu belirttiklerini ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, bunun bir adımı olarak Mudanya Plajını hızlı şekilde tamamlayıp faaliyete geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve emeği geçenlere teşekkür etti. Dalgıç, BURFAŞ Mudanya Plajı ilçeye ve Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.