Konya'da Selçuklu Belediyesi sağlık alanında sürdürdüğü yatırım ve işbirliklerine bir yenisini daha ekliyor. Sancak Mahallesi’ne kazandırılacak olan Selçuklu Köken Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü için tören düzenlendi.KONYA (İGFA) - Selçuklu’da ilçenin sağlık altyapısı yeni yatırımlarla daha da güçlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda örnek işbirliği protokollerine bir yenisi daha eklendi. Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever işbirliği ile Sancak Mahallesi’ne yapılacak olan Selçuklu Köken Aile Sağlığı Merkezi’nin yapım protokolü Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Sancak Mahallesi’nin sağlık alanında önemli bir eksiğini giderecek sağlık yatırımının protokolü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve hayırsever iş insanı Muammer Köken tarafından imzalandı.

Yapımı hayırsever Köken ailesi tarafından yapılacak Selçuklu Köken Aile Sağlığı Merkezi, 735 metrekare alanda inşa edilecek ve 7 Aile Hekimi birimi hizmet verebilecek. Merkezde ayrıca 7 Aile Sağlığı Çalışanı Odası, 1 Aşılama ve Bebek–Çocuk İzlem Odası, 1 Gebe İzlem ve Üreme Sağlığı Odası, 1 Tıbbi Müdahale Odası, 1 Laboratuvar, 1 Eğitim ve Toplantı Odası, 1 Emzirme Odası, 2 İbadethane ve 1 kat ofisi yer alacak.

Konya ve Selçuklu için kazandırılacak hayırlı bir hizmetin protokolünü yapmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’nde İl Sağlık Müdürü ve hayırseverler ile bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklumuzda bu zamana kadar İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte 16 tane 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu, 14 tane Aile Sağlığı Merkezini 1 tane GETAT Merkezi’ni şu ana kadar birlikte hayırseverlerimizle, hayırsever ailelerimizle, kurumlarımızla iş birliği yaparak hayata geçirmiştik. İnşallah bu yeni aile sağlığı merkezimizle birlikte artık aile sağlığı merkezi sayımızı da 15’e çıkartmış olacağız. Ben yeni yapılacak olan aile sağlığı merkezinin hem ilimize hem ilçemize hem de mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırsever ailemize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. İnşallah bundan sonra da başka hayırlı hizmetlerde inşallah bir arada olmayı da ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.

Selçuklu’ya kazandırılacak yeni bir aile sağlığı merkezinin protokolü için bir araya geldiklerini söyleyen Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise, "Sancak Mahallemizde 4 Aile Hekimliği birimi olan aile sağlığı merkezimizin fiziki şartları çok kötü. Kiralık olarak bir binada hizmet veriyor. Köken ailemizin destekleriyle 7 birimli aile sağlığı merkezimiz, Sağlık Bakanlığımızın standartlarında aile hekimlerimiz ve aile sağlığı elemanlarımızın ayrı odası bulunan, acil müdahale alanı bulunan, yine aşı enjeksiyon, gebe takip alanları olan modern bir aile sağlığı merkezi inşa edilecek inşallah. Ben Köken ailemize ve Selçuklu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Selçuklu ilçemize böyle güzel bir eseri hep birlikte bu mübarek günde kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah tamamına erdirsin hayırlı olsun” dedi.