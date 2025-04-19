Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, İBB Meclisi’nin Nisan ayının üçüncü oturumunda alınan kararla Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'ndaki kaykay pistine verildi.

İSTANBUL (İGFA) - İBB Meclisi’nin Nisan ayının üçüncü oturumu İBB Saraçhane Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantının gündem maddelerinde 24 Ocak’ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi de yer aldı.

Minguzzi’nin adı, çok sevdiği ve çocukların özgürce hareket ettiği Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda bulunan kaykay pistinde yaşayacak. Pist artık oyunla, sporla ve paylaşımla büyüyen bir geleceğin parçası olacak. Bu anlamlı karar, İBB Meclisi'nde oybirliği ile alındı.

VAKİT GEÇİRMEYİ EN SEVDİĞİ YERDİ

Aynı zamanda kaykay sporuna olan tutkusu ile tanınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin, vakit geçirmeyi en sevdiği yerin Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’ndaki adının verildiği kaykay pistinin olduğu öğrenildi.