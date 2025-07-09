Bursa'da Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla “Afetlere Acil Müdahale” konulu kapsamlı bir toplantı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, kamu kurumları, gönüllü kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıya; Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye başkan yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, İlçe Tarım Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Türk Kızılayı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, BUSKİ, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bursa MAGDER, çeşitli dernekler ve ilçedeki fabrikalardan arama kurtarma ekipleri katıldı.

Toplantıda, afet öncesi ve sonrası koordinasyonun artırılması, müdahale planlarının güncellenmesi ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi yönünde kararlar alındı. Katılımcılar, afetlere karşı daha dirençli bir Gemlik için iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Toplantının ardından bir değerlendirmede bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren,“Zaman zaman kendini hatırlatan deprem gerçeği ve diğer olası afetlere karşı, resmi ve özel kurumlar ile gönüllü kuruluşlar arasında yapılacak iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Olası afet durumunda uğrayacağımız zararın en aza indirilmesi ve can kaybı yaşanmaması için kurumlar arasındaki iş birliği büyük önem taşıyor. Bu nedenle gerekli hazırlıkları şimdiden tamamlıyoruz.” dedi.