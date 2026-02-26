Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), diş tedavilerinde kullanılan ithal dentalmembranlara alternatif olacak yerli bir ürün geliştiriyor. Tamamen insan vücuduyla uyumlu olan bu ürün, zamanla kontrollü şekilde bozunabilecek ve gerektiğinde ilaç salımı yapabilecek.

BURSA (İGFA) - BTÜ, diş tedavilerinde kullanılan ve büyük ölçüde yurt dışından ithal edilen dental membranlara yerli ve yenilikçi bir alternatif geliştirmek için önemli bir projeye imza attı.

Öğretim Görevlisi Dr. Büşra Mutlu yürütücülüğünde hazırlanan 'Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonuna Yönelik Polimer Tabanlı Katmanlı FarmasötikDentalMembranların Geliştirilmesi' başlıklı proje, TÜBİTAK kapsamında da destek almaya hak kazandı. Yurtdışından ithal edildiği için maliyetleri artıran ve dışa bağımlılığı beraberinde getiren bu membranlar yerine BTÜ'de geliştirilecek proje ile daha uygun maliyetli, çok fonksiyonlu ve yerli üretim bir dentalmembran ortaya konması hedefleniyor.

CANLI MODELLER ÜZERİNDE TESTLERİ YAPILACAK

Proje kapsamında geliştirilecek yeni nesil dentalmembranlar hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Öğretim Görevlisi Dr. Büşra Mutlu, 'Projemizle geliştireceğimiz dentalmembranlar, dayanıklı ve vücutla uyumlu olacak, kontrollü şekilde zamanla çözünebilecek, gerekli durumlarda ilaç salımı yapabilecek. Bu sayede hem enfeksiyon kontrolü sağlanacak hem de doku iyileşmesi desteklenecek. Bu ürün ile diş tedavilerinde iyileşme sürecini daha etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Elde edeceğimiz membranları hem laboratuvar ortamında hem de canlı modeller üzerinde test ederek performanslarını değerlendireceğiz. Böylece ürünün güvenliği ve etkinliğini bütüncül bir şekilde inceleyeceğiz' dedi.

MEDİKAL SEKTÖRÜNE YERLİ ÜRÜN:

Projenin en önemli hedeflerinden birinin geliştirilecek ürünün ticarileşmesi ve yerli medikal sektöründe üretime kazandırılması olduğunu dile getiren Dr. Mutlu, 'Projemizin uzun vadede, yerli üreticiler için yeni bir teknoloji altyapısı oluşturması, üniversite-sanayi iş birliklerinin artması, patent ve lisanslama süreçlerinin başlatılması, sağlık sektöründe ithalat bağımlılığı azaltılması bekleniyor. Malzeme bilimi, biyoteknoloji ve diş hekimliğini bir araya getiren bu çalışma, hem bilim dünyasına katkı sunmayı hem de Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yerli üretim gücünü artırmayı amaçlıyor' diye konuştu.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite olarak sağlık teknolojilerinde yerli ve yenilikçi çözümler üretmeye büyük önem verdiklerini belirterek, 'Üniversitemizde geliştirilen bu proje, diş sağlığı alanında dışa bağımlılığı azaltma yolunda önemli bir adım. Akademik bilgi birikimimizi toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüştürmeyi hedefliyoruz. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu çalışma, hem bilimsel hem de stratejik açıdan ülkemiz için kıymetli bir kazanımdır. Akademisyenlerimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Projede danışman olarak; Bursa Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Berrin Tunca, araştırmacı olarak BTÜ'den Doç. Dr. Şeyma Duman ve Doç. Dr. Fatma Demirci, İstinye Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Fatma Kübra Tombultürk ve Dr. Öğretim Üyesi Halil Çelik ile Bursa Uludağ Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Melis Erçelik yer alıyor.