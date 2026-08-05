Bu yıl 8-15 Kasım tarihleri arasında on dördüncü kez sinemaseverlerle buluşacak olan Türkiye'nin yenilikçi ve prestijli film festivali; 'Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası film yarışma başvuruları devam ediyor. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2026.

İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on dördüncüsü düzenlenecek 'Boğaziçi Film Festivali', 8-15 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan 14. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası film yarışma kategorilerine başvurular 15 Eylül 2026 Salı günü sona erecek.

14. yılında 4 ayrı kategoride başvuruların kabul edileceği festivalde, Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmaları düzenlenecek.

YERLİ VE YABANCI YAPIMLAR BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ'NDE YARIŞACAK!

1 Ocak 2025 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlere En İyi Filme verilen Altın Yunus'un yanı sıra; En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında da ödüller verilecek.

Süre kısıtlaması olmadan Türkiye yapımı belgesel filmlerin katılabildiği Ulusal Belgesel Yarışması'nda da bu yıl yine, En İyi Ulusal Belgesel Film ve Jüri Özel ödülleri dağıtılacak. Türkiye'den ve dünyadan bağımsız sinema örneklerini bir araya getirmeye, yeni sinemacıları desteklemeye ve sinema endüstrisini güçlendirmeye devam eden festivalin Kısa Film Yarışmasında, En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film ile En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülü dağıtılırken yarışmada yer alan tüm filmler bu yıl da Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için aday olacak. Ayrıca festivalin ulusal kısa film yarışmasında yer alan filmlerden biri İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen Genç Yetenek Ödülü'nü kazanacak.