Bulancak Belediyesinde çalışan şirket işçilerinin ücretleri sözleşme yenilemesiyle en düşük 14 bin 500 liradan 28 bin liraya yükseltildi.Sosyal haklarla maaş artış oranı yüzde yüzü geçerken, maaşlara yapılan zamlar işçiler tarafından da sevinçle karşılandı.

Bulancak Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Giresun Şube Başkanlığı tarafından imzalanan yeni Toplu İş Sözleşmesi, 14 Şubat Çarşamba akşamı Otogar Düğün Salonunda yapılan yemekli toplantıyla imzalanırken, imza törenine; Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkan Adayı Emrullah Guguk, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Türkmen ve Volkan Çelik ile Hizmet-İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Abdullah Kaygusuz, Başkan Yardımcısı Şenel Şardağ ve Hak-İş Sendika Başkanı Hamza Türkmen ile Belediye şirket işçileri aileleriyle birlikte katıldılar.

SOSYAL HAKLARDA DA ARTIŞ YAPILDI!

Yeni Toplu İş Sözleşmesine göre; en düşük şirket işçisi aylık ücreti 14 bin 500 liradan 28 bin liraya çıkarılırken, 22 yevmiye olan ikramiye 32 yevmiyeye, Bayram ikramiyeleri yüzde 400 artışla 250 liradan bin liraya çıkarıldı. Ayrıca 5 yılını dolduran çalışanlara 500 lira, 10 yılını dolduran çalışanlara 1000 lira fark ve formenlik farklarına da yüzde 10 artış verildi.

Yeni toplu iş sözleşmesi alkışlarla imzalandıktan sonra bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Emrullah Guguk, “Yeni dönemde çok daha verimli ve çok daha güzel hizmetler verebilmek adına çalışanlarımızı da motive edecek ve enflasyona ezdirmeyecek bir ücret artışına imza atmış bulunuyoruz. Tüm çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun” dedi.