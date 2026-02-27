Batman'da Kozluk Devlet Hastanesi kadrosuna katılan Psikiyatri Uzmanı Dr. Marziya Köse, hasta kabulüne başladı. Yeni atamayla birlikte hastanede psikiyatri polikliniği hizmet vermeye başladı.

BATMAN (İGFA) - Bakü / Azerbaycan doğumlu olan Dr. Marziya Köse, tıp eğitimini 2014-2020 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Psikiyatri uzmanlık eğitimine 2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda başlayan Köse, 2022 yılından itibaren eğitimine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda devam etti ve 2025 yılında uzmanlık eğitimini başarıyla tamamladı.

Uzmanlık eğitimi süresince çeşitli psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde aktif görev alan Dr. Marziya Köse, Kozluk Devlet Hastanesi'nde yetişkin ruh sağlığı alanında hizmet verecek. Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, psikiyatri uzmanının göreve başlamasıyla birlikte hastanede psikiyatri polikliniğinin hizmet vermeye başladığını belirterek, Kozluk halkına daha kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.