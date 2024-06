Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Şehzadeler Ampute Spor Kulübü Başkanı Kasım Demir’i konuk etti. Demir, artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçirdiklerini ve destek bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtti. Dezavantajlı bireylerin hayata daha iyi tutunması için her zaman yanlarında olacaklarını belirten Başkan Zeyrek, ulaşım ve forma desteği sözü verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehzadeler Ampute Spor Kulübü Başkanı Kasım Demir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti. Başkan Zeyrek’e kulüp hakkında bilgiler veren Demir, “Manisa’mızda yaklaşık 86 bin engelli vatandaşımız var. Bütün bu engellilerimiz evlerine hapsedilmiş. Bizler de, bu tür özel insanlarımızı spor ile hayata bağlayalım. Bir farkındalık oluşturalım istedik” dedi. Kulüplerine destek bulmakta zorlandıklarının da altını çizen Demir, “Ege bölgesinde iki tane ampute takım var. Biri İzmir’de ona, İzmir Büyükşehir Belediyesi destek sağladı. Kasım ayı içerisinde ligimiz başlayacak. Manisa’da sponsor bulamıyoruz. Birçok illerde, kulüplere tamamen yerel yönetimler sahip çıkıyor. Sağ olsun. İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Yunus Öztürk, konaklamayı sağlayacaklarını iletti” ifadelerinde bulundu.

ULAŞIM VE FORMA DESTEĞİ SÖZÜ Demir’in destek çağrısına duyarsız kalmayan Başkan Zeyrek, dezavantajlı bireylerin hayata daha iyi tutunması için her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, “Tüm yurttaşlarımızın mutlu olduğu bir kent oluşturmak için çalışıyoruz. Bu anlamda dezavantajlı bireylerimizin de kent yaşamında kendilerini daha rahat hissetmeleri ve her türlü olanaktan faydalanmalarını amaçlıyoruz. Dezavantajlı yurttaşlarımızın hayat kalitelerini yükseltmek, yaşadıkları sorunların önüne geçmek ve günlük yaşamın içinde yer almalarını sağlamak adına Büyükşehir Belediyesi olarak, ulaşım ve forma desteğini sağlarız. Sizlere sponsorluk sağlayabilmek adına Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalarımızla görüşürüz. Dezavantajlı bireylerimizin hayata daha iyi tutunması için her zaman yanında olacağız” şeklinde konuştu.