İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin “Yaza Merhaba” etkinliğinde, “İzmir’i daha iyi noktalara taşımalıyız” dedi. Tugay, İzmir Atatürk Lisesi’nin 139. Pilav Günü’nde de bir araya geldiği mezunlarla birlik mesajı verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin “Geleneksel Yaza Merhaba” buluşmasına katıldı.

Dernek Başkanı Yasin Akçakaya ve sektör temsilcileri tarafından karşılanan Tugay, İzmir’in güzelliklerine vurgu yaparak, “Hepimizin İzmir’e borcu var. Bu kenti daha iyi yerlere taşımalıyız. Gelecekte sizlerin katkılarıyla güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Şimdiye kadar kattığınız değerler için teşekkür ederim” dedi.

Başkan Tugay, olumsuz duygulardan sıyrılarak mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, “Geleceğin dünyasında insanlar birbirine insan gözüyle bakacak. Sevgi ve iyilikle hem kendimizi hem çevremizi güzelleştireceğiz” diye konuştu. Akçakaya ise derneğin 33. yılını kutladıklarını, sektöre ve kente değer katmayı sürdüreceklerini ifade etti. Etkinlikte Tugay’a zeytin fidanı ve doğa dostu sertifikası hediye edildi.

Başkan Tugay, İzmir Atatürk Lisesi’nin 139. Geleneksel Pilav Günü’ne de katıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İZALEV yetkilileri, mezunlar ve öğrencilerin yer aldığı etkinlikte, lisenin marşları okundu ve halk oyunu gösterisi sunuldu. Tugay, son dönemdeki sıkıntılara değinerek, “Atatürk Lisesi, İzmir’i İzmir yapan kurumlardan biridir” dedi.