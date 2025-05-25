Düzce Yığılca’ya bağlı Sarıkaya Köyü’nde bulunan Sarıkaya Mağarası’nda düzenlenen “Sarıkaya Cavefest” ikinci yılında da doğaseverleri buluşturdu. Festival, spor müsabakaları ve doğa etkinlikleriyle renklendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Yığılca ilçesi Sarıkaya Köyü’nde yer alan, doğal oluşumlarıyla her mevsim ziyaretçi çeken Sarıkaya Mağarası’nda gençlik festivali “Sarıkaya Cavefest” başladı. Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl gelenekselleşen festivalin açılışında, mağaranın yenilenen çevre düzenlemeleri törenle ziyarete açıldı.

MAĞARANIN BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİĞİ

Yüksekliği 40 metre, uzunluğu 717 metre, galerisi ise 514 metre olan ve paleosen-alt eosen kireç taşlarının birleştiği yarı fosil özelliğe sahip tarihi mağara, katılımcıları hayran bıraktı. İki gün sürecek festivalin ilk gününde çadırlar kuruldu; badminton, voleybol, futbol, dart ve ok atma yarışmaları düzenlendi.

Festival, ödül avı, doğa yürüyüşü, spor müsabakaları, geleneksel yarışmalar, konserler, canlı müzik, açık hava sineması ve gökyüzü gözlem etkinlikleriyle yarın da devam edecek.