Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Dost Market’i ziyaret etti. Türkiye’ye örnek olan sosyal odaklı hizmetler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Amacımız, Kocasinan’da her hanenin mutlu olmasıdır” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Çolakbayrakdar, mağazanın gülü olarak nitelediği down sendromlu Ahmet Özlü ile yakından ilgilendi. Raflardaki ürünler hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, marketten Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de Türkiye’ye örnek olan hizmetler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Dost Mağazadaki, Dost Marketteki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir bayramı daha geride bıraktık. Kurban Bayramı öncesi mağazamız ve marketimizdeki alışverişler, bayram öncesi de bir miktar daha artmıştı. Bayram sonrası da çalışmalarımız aynı hız ve tempoda devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak onlara sahip çıkmak adına her noktada, marketimizde gıdadan, temizliğe, mağazamızda her türlü konfeksiyon ürünlerine kadar desteklerimizle onların yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Başkan Çolakbayrakdar ‘’Kocasinan sınırları içerisinde tespit edilmiş ailelerin ihtiyaçlarına yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. ‘Kocasinan Gönüllüsü’ adı altındaki tüm hayırseverlerimizle el birliği içerisinde ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Bu doğrultuda yine örnek olan ‘Dost Market’imizle Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir ve Kocasinan’da her hanenin mutlu olmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için çalışmaları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Mağaza’da alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Dost Market’te ise aynı uygulama ile ihtiyaç sahipleri, kendi adlarına aldıkları ‘Dost Eli’ kartı ile marketteki gibi alışveriş keyfi yaşıyor.