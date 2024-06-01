Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Mimar Sinan’ın doğduğu topraklar olan Ağırnas’a giderek, burada vatandaşlarla bir araya geldi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Kayseri’nin en önemli değerlerinden Mimar Sinan’ın doğum yeri olan Ağırnas Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Her zaman vatandaşlar ve esnafla buluşarak sohbet eden, onların görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Ağırnas Mahallesi’ni ziyaret etti.

AĞIRNAS KADIN KOOPERATİFİ'Nİ ZİYARET ETTİLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç beraberindeki heyet ile Ağırnas ziyaretinde ilk olarak Kadın Kooperatifleri Projesi kapsamında bölgede faaliyete geçen Ağırnas Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi ve Ağırnas Meydanı’nda bulunan kıraathaneyi ziyaret etti. Ayrıca, heyet Aspir Yağı Üretim Tesisi’nde incelemelerde bulundular.

Kadınlar tarafından çiçek takdim edilen heyet, Ağırnaslı vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in özel önem verdiği kadın kooperatiflerinde üreten kadınlar el emeği, göz nuru ürünler hakkında heyete bilgiler verdiler. Başkan Büyükkılıç, “Üreten kadın kardeşlerimizin emeklerine şahit olduğumuz ziyaretimizde sohbet etme fırsatı bulduğumuz Ağırnaslı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

MİMAR SİNAN’IN DOĞDUĞU EVİ GEZDİLER

Daha sonra Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, mimarlık tarihine, yapmış olduğu muhteşem eserlerle damga vuran eşsiz deha Mimar Sinan’ın müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Burada heyete, Mimar Sinan ve ölümsüz eserleri ve hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

“Kayseri’mizin iftiharı, medeniyetimizin eşsiz mimarı Mimar Sinan’ın Ağırnas’ta bulunan evini TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Ayşe Böhürler ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı ile ziyaret ettik. Bu güzel ziyaret vesilesiyle zamanın ötesinde eserlere imza atan hemşehrimiz Mimar Sinan’ı rahmetle yâd ediyorum.”

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Ağırnas’ta vatandaşlarla bir araya gelerek, samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Ayrıca, Başkan Büyükkılıç’ın yer aldığı heyet, hayatını kaybeden Ağırnaslı Fatma Kaplan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, aileye baş sağlığı diledi.