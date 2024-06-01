Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, “Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze Projesi” kapsamında dün Keşan’a geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı’nın 180 günlük eylem planında da yer alan, Milli Şuurun ve Tarihi Alan’ın tanıtımına ve bu tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılmasına büyük katkı sağlayacağı düşünülen ve Türkiye genelinde uygulanan “Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze Projesi” kapsamında dün Keşan’a gelen Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, bugün, yarın ve 1 Haziran 2024 tarihlerinde Keşan’da olacak.

Özel Keşan Final Anadolu Lisesi öğrencileri de müzeyi ziyaret etti.

Keşan Lisesi bahçesine gelen müze burada öğrencilerin ve Keşan halkının ziyaretine açıldı. Öğrenciler müzeye özellikle büyük ilgi gösteriyor.

Müze ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Müze 1 Haziran Cumartesi günün de ziyarete açık kalkacak ve Keşan’dan ayrılacak.