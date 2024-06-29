Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 927. Yılı etkinlikleri kapsamında Darülmülk Kutlamaları ve anma programı gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 927. Yılı kapsamında Darülmülk Kutlamaları ve anma programı düzenlendi.

Selçuklu Sultanları’nın metfun bulunduğu Alaeddin Camii avlusunda düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Selçuklu Gülbank Duası ile başladı. Ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından Selçuklu Nevbe Merasimi icra edildi. Programda Prof. Dr. Mustafa Demirci de günün anlam ve önemini anlatan bir sunum yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, programda yaptığı konuşmada Konya’nın başkent oluşunun 927. yılı vesilesiyle Selçuklu sultanlarına, kahraman askerlerine ve bu ülke için canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.

“KONYA’MIZ, KADİM MEDENİYETİMİZİN İNKİŞAFINA YÖN VEREN EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİN BAŞINDA GELMİŞTİR”

Anadolu’da yükselen kutlu medeniyetin kıvılcımının, Malazgirt Zaferi ile başladığını kaydeden Başkan Altay konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Kutlu fetihten 26 yıl sonra 1097 yılında başşehir olan Konya’mız, kadim medeniyetimizin inkişafına yön veren en önemli şehirlerin başında gelmiştir. Anadolu’nun kültürel ve siyasi şekillenmesinde kritik rol oynayan Konya, Selçuklu’nun kendine özgü mimarisiyle ihtişamlı bir çehreye bürünmüş, ilim ve irfan dünyamız Konya’da gelişmiş; sanatta, kültürde, ticarette ve birçok alanda bu topraklar benzersiz kazanımlara kavuşmuştur. Tüm bunların yanında Mevlana Celaleddin Rumi’nin hikmetli düşünceleriyle, Sultan Alaeddin Keykubad’ın bilge yönetimiyle tanışan Konya’mız, Şems-i Tebrizi, Sadreddin-i Konevi, Yunus Emre, Ahi Evran gibi ve daha nice münevver şahsiyetlerin bıraktığı izlerle benzeri olmayan bir şehir statüsü kazanmıştır.”

“KONYA’MIZ, BUGÜN DE TÜRKİYE YÜZYILI MERHALEMİZİN EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİDİR”

“Selçuklu Dârülmülkü unvanıyla müşerref olan ve asırlardır ay gibi parlayan Konya’mız, 200 yılı aşkın başşehirlik tecrübesiyle bugün de ülkemizin yarınlarının ve Türkiye Yüzyılı merhalemizin en önemli şehirlerinden biridir” diyen Başkan Altay, “Konya gibi, medeniyetler beşiği bir şehre hizmet etmek, bizler için büyük bir onur ve ayrıcalıktır. Bugün bizlere düşen görev, tarihimizin kadim değerleriyle yarınlarımızı inşa etmek ve bu eşsiz şehri daha da ileriye götürmektir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tarihine ve kültürüne her daim sahip çıkıyoruz. Yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Konya’mızın tarihi dokusunu yeniden gün yüzüne çıkarıyor; altyapıdan eğitime, ulaşımdan sağlığa, spordan sanata her alanda geçmişten kopmayan yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz. Yüce Allah’a, bizleri bu şehrin hizmetkârı eylediği için sonsuz hamd ediyorum” diye konuştu.

Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Anadolu’yu bizlere miras bırakan kahraman ecdadımızı, onlara liderlik eden sultanlarımızı, geçmişten günümüze hikmet ve düşünceleriyle medeniyetimizi aydınlatan âlim ve ulemalarımızı, bu toprakları vatan kılmak için bir gül bahçesine düşer gibi toprağa düşerek şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.”

“NE MUTLU BİZDEN ÖNCEKİLERE, NE MUTLU BİZE, NE MUTLU BİZDEN SONRAKİLERE”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya’nın, Selçukluların en ihtişamlı zamanlarının yaşandığı, Osmanlı’ya ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolların açıldığı şehir olduğunu belirterek, “Allah’a hamd ediyorum ki bu güzel şehirde, bu mübarek şehirde, dünya tarihinde önemli bir yere sahip bir şehirde bizleri halk etmiş, bu şehre hizmet etme imkanını vermiş. Bu anlamda son yıllarda şehri yönetenlerin çok büyük gayretleri var. Bizden önce de bu şehre hizmet edenler oldu. Kıyamete kadar bizden sonra da mutlaka hizmet edenler olacak. Ne mutlu bizden öncekilere, ne mutlu bize, ne mutlu bizden sonrakilere” ifadelerini kullandı.

VALİ ÖZKAN: “ECDADIMIZIN MANEVİ HUZURUNDA TAZİMLE EĞİLİYORUZ”

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise Konya denince akla; ilmin, irfanın, hikmetin cazibe merkezi bir şehrin geldiğini ve Konya’yı Konya yapan en önemli hususlardan birisinin de bu olduğunu söyledi. Yapılan fetihlerin sadece fiziksel olarak toprak alınması anlamı taşımadığını dile getiren Özkan, “İnsanların aklına, fikirlerine, vicdanlarına hitap edecek derin bir medeniyet oluşturuluyor. Selçuklu’nun Konya’mızda ilimle, irfanla, sanatla, zarafetle, bu kadar derinleşmesi, bütün nesiller üzerinde, tarih üzerinde çok müessir bir fonksiyon ifa ediyor. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan kılan, milli değerlerimizi, manevi değerlerimizi, dünyaya, insanların aklına, zihnine nakşeden ecdadımızın Selçuklu sultanları başta olmak üzere manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Programa; Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve davetliler katıldı.