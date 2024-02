Akbank, şubat ayında Axess ve Wings sahiplerine özel, 14.000 TL’yi aşan chip-para, 400.000’i aşan Mil Puan, %20’ye varan indirim fırsatları ve taksit kampanyalarını Juzdan uygulamasından sunuyor. Üstelik Axess veya Wings kartı olmayanlar Akbank Mobil’den hemen başvurup kartlarını anında kullanabiliyorlar. Akbank, sektörde fark yaratan yeniliklere ve ürünlere imza atan Axess ve Wings ile müşterilerine kazandırmaya Sevgiler Günü’ne özel kampanyaları ile devam ediyor. Axess sahipleri giyim, kozmetik ve çiçek sektörlerinde 1.500 TL ve üzeri ilk harcamasından sonraki her 1.500 TL harcamasında 50 TL, toplamda 250 TL chip-para kazanıyor. Her ikinci 500 TL ve üzeri restoran harcamasında 50 TL, toplamda 150 TL chip-paranın sahibi oluyor. Üstelik elektronik sektöründe yapacağı ilk 2.000 TL’lik alışverişinden sonraki her 2.000 TL’lik alışverişinde 75 TL, toplamda 300 TL chip-para kazanıyor. Sevgililer Günü’ne özel 750 TL chip-para kazanan Axessliler, dilerlerse chip-paralarını Juzdan uygulamasında alışverişlerini silmek için de kullanabiliyor. Bu fırsatlardan yararlanmak için Juzdan’dan kampanyalara katılmak yeterli.

Juzdan’da ayrıca Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor.

Öne çıkan kampanyalar:

750 TL- 15.000 TL arası peşin harcamalara faizsiz ve ücretsiz 2 taksit

Eğitim kurumlarında 1.000 TL – 600.000 TL arasındaki peşin harcamalara faizsiz ve ücretsiz 5 taksit

Eğitim kurumlarında yapılacak 250.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, 50.000 TL ve üzeri harcamaya 500 TL chip-para

Market ve gıda sektörlerinde tek seferde yapılan 1.000 TL ve üzeri ilk ve sonraki her ikinci harcamaya 50 TL toplamda 250 TL chip-para

Market ve gıda sektörlerinde 1.500 TL ve üzeri ilk ve sonraki her ikinci alışverişlerine 6.000, toplamda 30.000 Mil Puan

Giyim, kozmetik ve çiçek sektörlerinde 2.500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 10.000’er, toplamda 50.000 Mil Puan

Eğitim kurumlarında yapılacak 50.000 TL ve üzeri ödemelerde ödemi tutarı kadar, en fazla 150.000 Mil Puan

Akaryakıt sektöründe 1.250 TL ve üzeri akaryakıt harcamalarına 5.000 Mil Puan toplamda 15.000 Mil Puan

15.000 TL ve üzeri havayolu, otel, konaklama, araç kiralama harcamalarına 30.000 Mil Puan

10.000 TL ve üzeri elektronik harcamalarına 25.000 Mil Puan

Akbank Kart ile market, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde yapılan ikinci ve sonraki 500 TL ve üzeri alışverişe 30 TL, toplam 180 TL chip-para

Akbank Kart ile giyim ve kozmetik sektörlerinde ve çiçek alışverişlerinde yapılacak ikinci ve sonraki 500 TL ve üzeri harcamaya 50 TL, toplamda 250 TL chip-para

Troy logolu kartlarda geçerli 1.000 TL – 6.000 TL arası peşin işlemlere 9 taksit

IKEA mağazalarında ve www.IKEA.com.tr ’de 2.500 TL ve üzeri ilk alışverişe 250 TL chip-para

Vivense mağazalarında veya Vivense.com’da 5.000 TL ve üzeri ilk alışverişe 350 TL chip-para

CarrefourSA mağazalarında 500 TL ve üzeri 2-6 arası taksitli alışverişe 2 ay erteleme

Koton mağazaları ve koton.com’dan tek seferde yapılan her 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 300 TL chip-para

adL mağazalarında ve adL.com.tr’de tek seferde yapılan ilk 3.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişinize 300 TL chip-para

Love My Body mağazalarında ve lovemybody.com.tr’de tek seferde yapılan ilk 3.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişe 300 TL chip-para

Nine West mağazalarında ve ninewest.com.tr’de tek seferde yapılan ilk 2.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişe 200 TL chip-para

IN Street mağazalarında ve instreet.com.tr’de tek seferde yapılan ilk 2.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişe 200 TL chip-para

Flo mağazaları ve flo.com.tr’de tek seferde yapılan ilk 2.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişe 200 TL chip-para

Desa mağazalarından ve desa.com.tr'de tek seferde yapılan ilk 6.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişe 250 TL chip-para

Samsonite mağazalarında ve samsonite.com.tr'de tek seferde yapılan ilk 10.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişe 500 TL chip-para

Tumi mağazalarında ve tumi.com.tr'de tek seferde yapılan 30.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişe 2.000 TL chip-para

Brooks Brothers mağazalarında tek seferde yapılan 10.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli işlemlerde 40.000 Mil Puan

Troy mağazalarında ve www.troyestore.com’dan yapılan alışverişlerde 6 aya varan taksit

Gürgençler mağazalarında ve gurgencler.com.tr’den yapılan alışverişlerde 6 aya varan taksit ve 30.000TL ve üzeri Ipad, Mac ürünlerinde 2.500TL chip para

Otomotiv Servis, Bakım, Lastik ve araç kiralamada kampanyaya dahil olan Axess üye işyerlerinden yapılan 300 TL ve üzeri 2 taksitte +2, 3 taksitte +3, 4-8 arası taksitli işlemlerde +4 taksit

Kampanyaya katılan Axess üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapılan 500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcasına, Juzdan’dan kampanyaya katılarak 120 TL chip-para, SMS ile kampanyaya katılarak 110 TL chip-para

Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’den yapılan ilk 2.500 TL ve üzeri alışverişe 250 TL chip-para

Altınyıldız Classics mağazaları ve altinyildizclassics.com’dan tek seferde yapılan ilk 3.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde 300 TL chip-para

Enuygun.com internet sitesi ve ENUYGUN mobil uygulamasında yurt içi uçak bileti, otobüs bileti, otel ve araç kiralama harcamalarına peşin fiyatına 6 taksit

Teknosa mağazalarında ve www.teknosa.com’da vade farksız 6 aya varan taksit ve 10.000 TL ve üzeri harcamaya 500 TL chip-para fırsatı

Anlaşmalı özel okul ödemelerine +5 taksit

Bahçeşehir - Uğur Okullarında +5 taksit

Hepsiburada Market’ten tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri ilk alışverişe 30 TL indirim

Hepsiburada’dan yapılan 2-6 taksitli alışverişlerde, 2 ay sonra ödeme imkanı

www.hepsiburada.com’da peşin fiyatına 6 aya varan taksit

Amazon.com.tr’den yapılan 1.500 TL ve üzeri 3. alışverişe 500 TL chip-para

www.amazon.com.tr’de ve Amazon mobil uygulamasında peşin fiyatına 6 taksit

Trendyol’dan yapılan 500 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 3 taksit ve 6000 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit

Henüz Axessli olmayanlar için ayrıca yüksek kazançlı bir kampanya da bulunuyor. 29 Şubat’a kadar ilk kez Axess sahibi olacaklar, 15 Mart’a kadar yapacakları her 2.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan chip-para kazanabiliyor. Üstelik, cebe inen Axess’e başvuranlar kartlarını anında internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanmaya başlayabiliyorlar. Kampanyadan yararlanmak için Axess’e başvurduktan sonra, Juzdan uygulamasından ilgili kampanyaya katılım yeterli oluyor.

İlk kez Wings sahibi olacaklar için de özel bir kampanya sunuluyor. 29 Şubat’a kadar ilk kez Wings sahibi olacaklar; 15 Mart’a kadar yapacakları toplamda 20.000 TL harcamaya yurt dışında 4.000 TL, yurt içinde 2.000 TL uçak bileti değerinde kullanılabilecek 200.000 Mil Puan kazanıyorlar.

Detaylı bilgi için: Juzdan, www.axess.com.tr, www. wingscard.com.tr, www.akbank. com/tr-tr/kampanyalar