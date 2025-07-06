ANKARA (İGFA) -Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2025 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelin atamalarını tamamladı.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İGF