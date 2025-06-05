İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliğine dikkat çekerek, “Trafik kurallarına uyalım, bayramlar sevdiklerimizi ayırmak için değil, kavuşturmak içindir” dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesinde trafik kazalarına karşı vatandaşları uyardı.

Geçen yıl karayollarında yaşanan trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Bakan Yerlikaya, bu sayının sadece bir istatistik olmadığını, her bir kaybın bir yuvayı yıktığını, sevdiklerini yasa boğduğunu ifade ederek, “Her kayıp, telafisi imkânsız bir veda demek” diyerek acının boyutunuvurguladı.

“YOLUN SONU BAYRAM OLSUN”Geçen yıl karayollarımızda meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir… pic.twitter.com/As8SJh0aKu— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 5, 2025

Bakan Yerlikaya, 2024’te her gün ortalama 10 kişinin aşırı hız nedeniyle hayatını kaybettiğini, ölümlü trafik kazalarının yüzde 47’sinin aşırı hızdan kaynaklandığını ve sadece 1 km hız fazlasının bile kaza riskini yüzde 4 artırdığını belirtti.

Bayramda yola çıkacak vatandaşlara seslenen Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına harfiyen uyulması gerektiğini vurguladı.

“YOLUN SONU BAYRAM OLSUN”

“Bayramlar, sevdiklerimize kavuşmak içindir, ayırmak için değil. Bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir” diyen Bakan Yerlikaya, aşırı hız yapılmaması, emniyet kemeri takılması, yorgun veya uykusuzken araç kullanılmaması ve cep telefonu yerine yola odaklanılması gerektiğini belirterek, “Yolun sonu bayram olsun” dedi.