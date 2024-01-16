Milli Savunma Bakanı’ndan flaş açıklama. ‘Şu an orada olmasaydık şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik’

Meclis’te açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar güler TBMM’de terörle mücadeleyle ilgili açıklamalar yaptı.

ORTALAMA 15 İLE 30 KİLOMETRE DERİNLİKTE GÜVENLİ HAT OLUŞTURULDU

Türkiye, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı gereği, ilk kez 1990’lı yıllarda Irak’ın kuzeyindeki PKK varlığına yönelik sınır ötesi operasyonları başlatmış; geçmişte yürütülen “sınırlı hedefli ve süreli” askerî harekâtlar, bugün yerini “sürekli ve kapsamlı” operasyonlara bırakmıştır. Terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında Irak’ın kuzeyindeki PKK mevcudiyetini hedef alan başarılı operasyonlarımızın icrasına başlanmıştır. Bu çerçevede, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 2019’da başlatılan Pençe Harekâtları, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki hareket kabiliyetinin engellenmesi ve ülkemizi hedef alan eylem arayışlarının kısıtlanması noktasında önemli kazanımlara ulaşmamızı sağlamıştır.

Terör örgütü unsurlarına karşı “sızma, sıcak takip ve yerinde etkisiz hâle getirme” gibi taktiklerin başarıyla yürütülmesini sağlayan “üs bölgeleri stratejisi” sayesinde; Sinat-Haftanin’den Hakurk’a kadar uzanan yaklaşık 300 kilometrelik Türkiye-Irak sınır şeridinde, ortalama 15 ile 30 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturulmuştur. Pençe serisinin sonuncusu olan ve 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile kilit kapatılmış ve Irak sınırımızın tamamının emniyeti ileriden tesis edilmiştir. Bakan Yaşar Güler

Güler açıklamasında, "(Pençe operasyonları) Şu an orada olmasaydık örgütün sınırlarımıza saldırıları önceki gibi devam edecek, şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik." İfadelerini kullandı.

Güler, artık yurt içinden şehit haberlerinin gelmediğini açıklayarak “Üs bölgelerimize tek bir saldırı yapılmıyor.” dedi.

Üs bölgelerine saldırı yapılamadığını belirten Yaşar Güler, bunun terörü kaynağında yok etme stratejisinin başarısının olduğunu aktardı.

Bakan Güler, "Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu." diye konuştu.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Milli Savunma Bakanı Güler, "Kim destek verirse versin, hangi bahaneyle, ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

Pençe bölgesinde üs bölgelerimize PKK'lı teröristlerin 3 bin 151 taciz ve sızma girişimi oldu. Bu saldırılara mukabil Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi.

9 ŞEHİT VERDİK

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehit oldu.

Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Nitekim bugüne kadar Pençe Serisi ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik, PKK’lı teröristlerin 3.151 defa taciz ve sızma gibi saldırı girişimleri oldu. Bu saldırılara mukabil Irak’ın kuzeyinde 1.689 terörist, etkisiz hâle getirilirken; bölgede teröristlerin döşediği 5.023 mayın/EYP temizlenmiş, 2.477 mağara ve sığınak kullanılamaz hâle getirilmiş; ayrıca 3.416 silah ile 1 milyon 390 bin 421 mühimmat ele geçirilmiştir.

SON SALDIRILAR SONRASI 114 HEDEF İMHA EDİLDİ

Irak kuzeyindeki üs bölgelerimize düzenlenen son saldırılar sonrasında da Irak ve Suriye’de kapsamlı hava harekâtları başlatılmıştır. Millî İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak yürütülen söz konusu harekâtlarda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde tespit edilen toplam 114 hedef imha edilmiştir.

Teröristler, “Korunaklı kale” olarak nitelendirdikleri 2-3 katlı mağaralarında güvende olduklarını zannederken, kahraman Mehmetçik tarafından inlerine gömülmüştür. Nitekim son 5 günde 77 terörist etkisiz hâle getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Böylece son 1 yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2.374’e ulaşmıştır. Tabii ki bunların hiçbirisi, bir şehidimizin tırnağına bile değmez, acımızı dindirmez, yüreğimizi soğutmaz.

Terörle mücadelemiz;

- Nerede bir terörist ve terör hedefi varsa “yok etme” anlayışıyla,

- Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla,

- Tüm terör inleri yıkılıp, tek bir terörist kalmayıncaya kadar büyük bir gayretle devam edecektir.

Sonuç olarak Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da,

- Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimiz doğrultusunda,

- Bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye,

- Ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya,

- Daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz.