Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bosna Hersek ziyaretleri kapsamında başkent Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesini ziyaret etti.

Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sevgi Kurtulmuş, Vakıf Başkanı Hasan Topaloğlu ve Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile birlikte üniversitenin tanıtım programına katılan Bakan Tekin, ardından üniversitenin akademik yılı açılış töreninde konuştu.

Konuşmasında, Bosna Hersek'in Konjic ve Jablanica bölgelerinde meydana gelen seller nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunan Tekin, Türkiye'nin bölgeye her anlamda yardımcı olacağını söyledi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin yeni akademik yılının hayırlı olmasını dileyen Tekin, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki iş birliğini ve kardeşliği geliştirmenin üniversitenin görevlerinden biri olduğunu aktardı.

Tekin, insan hak ve onurunun mükemmel şekilde tesis ve temsil edilebilmesinin yolunun yalnızca adaletin tüm yönleriyle ve bütün yaşam alanlarını kapsayacak biçimde teşekkül etmesinden geçtiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Adalet, içinde insanın bulunduğu bütün ilişkilerin temel belirleyicisi, o ilişkilerin hangi yönde karakterize olacağının ana parametresidir. İnsanın insanla, doğayla, toplumla, devletle ve devletlerin de birbirleriyle ilişkileri hep bu parametre ekseninde şekillenmek zorundadır. Adalet, bir bakıma hak ve sorumluluk diyalektiğidir ve yekdiğerine karşı sahip olunan haklar ile yekdiğerine karşı hissedilen sorumluluk arasındaki dengeyi oluşturur. Ortak bilincimizi oluşturan kimliğimizin de içinde neşet ettiği medeniyetimiz, söz konusu dengenin hangi ilke ve değerler doğrultusunda oluşması gerektiğini hem normatif düzeyde ortaya koymuş hem de farklı dönemlerdeki uygulamaları ile pratiğe geçirmiştir. Gücü, salt demire hükmetmekle elde edilen kaba kuvvet üzerine değil, hikmet ve adalete dayalı olarak inşa edilen insani kudret üzerine inşa etmiş bir gelenek."

Bugün medeniyet havzası olarak gördükleri yerlerde görece bir geri kalmışlık olduğunu aktaran Tekin, "Bizim medeniyet havzamızda yer alan ülke ve toplumların görece geri kalmışlığından kaynaklanan bu uzaklığın yol açtığı trajedilerin maliyetini ise yalnızca söz konusu ülke ve toplumlar değil, yeryüzünün tüm mazlum coğrafyaları ödemektedir." diye konuştu.



Tekin; askerî, sınai ve ekonomik gücü elinde bulunduran emperyal ülkelerin küresel düzeyde kurdukları sömürü düzeninin, kendi devamlılığını sağlamak ve yer altı ve yer üstü zenginliklerine ulaşmak için başka coğrafyaları talan edebildiğini, milyonlarca insanın ölümüne, evsiz kalmasına ve kitlesel göç hareketlerine neden olabildiğini söyledi.