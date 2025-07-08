MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında 12 askerin şehit olduğu Pençe-Kilit faciasına değindi, terörsüz Türkiye hedefini savundu. Bahçeli, konuşmasında CHP’ye de sert eleştiriler yöneltti.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısında, önemli mesajlar verdi.

PENÇE-KİLİT FACİASI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Bahçeli, 6 Temmuz 2025’te Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu 12 askerin şehit olduğunu hatırlatarak, “Acımız büyük, hislerimiz tarifsiz. Şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi. Tedavi gören askerlere şifa dileyen Bahçeli, bu müessif olayın bazı çevreler tarafından çarpıtılmasını “sinsi fırsatçılık” olarak nitelendirdi. Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik provokasyonlara karşı teyakkuzda olduklarını ifade etti.

ORMAN YANGINLARI VE SORUMLULUK ÇAĞRISI

Orman yangınlarının millet vicdanını yaraladığını belirten Bahçeli, İzmir ve Antalya’daki yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığını, TEDAŞ ve özel şirketlerin denetim eksikliklerinin araştırılması gerektiğini söyledi.

“Yangınları istismar edip ortamı germek utanmazlıktır” diyen Bahçeli, devlet kurumlarına teşekkür ederken, vatandaşlara ormanlık alanlarda dikkatli olmaları için çağrı yaptı.

CHP’ye Sert Eleştiriler

Öte yandan CHP’yi yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanmakla suçlayan Bahçeli, Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanlarının operasyonlara yakalanmasını “İSKİ skandalının katbekat büyüğü” olarak tanımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “sokağa davet” sözlerini eleştiren Bahçeli, “Bu dil bozuk ve anti-demokratiktir. Karşında Türkiye Cumhuriyeti’ni bulursun” dedi. Bahçeli, Özel’in Mısır örneğine atıf yaparak darbe ima ettiğini savundu ve soruşturmayı destekledi.

Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabalarında her daim yanında ve arkasında olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız, terörsüz Türkiye ile yeni yüzyılı taçlandırarak, Türkiye’ye şeref katacağız. pic.twitter.com/eqW1L1tY6v— MHP (@MHP_Bilgi) July 8, 2025

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE GELECEK VURGUSU

Ayrıca Bahçeli konuşmasında PKK’nın silah bırakmasının yakın olduğunu, terörsüz Türkiye’nin devlet politikası olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini belirteren Bahçeli, “Türk-Kürt kardeşliğini sonsuza dek yaşatacağız” dedi. Zamanın önemine değinen Bahçeli, dün, bugün ve yarını sentezleyen bir mücadele anlayışını savundu.