Toplumda en sık görülen ortopedik sorunlardan biri olan ayak bileği bağ yaralanmaları hakkında açıklamalarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, özellikle spor yapan bireylerin ve günlük yaşamda aktif olan kişilerin risk altında olduğunu söyledi.

Ayak bileğinin kaval kemiği, kamış kemiği ve talus kemiğinden oluşan karmaşık bir eklem yapısına sahip olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, bu kemikleri birbirine bağlayan bağ dokularının ani ve kontrolsüz hareketler sonucunda zarar görebileceğini ifade etti.

'Ayak bileği burkulması, en sık görülen bağ yaralanmalarından biridir' diyen Nar, burkulmaların genellikle ayağın içe ya da dışa ani dönmesiyle oluştuğunu kaydetti.

Uygun olmayan zemin, yanlış ayakkabı seçimi ve yetersiz ısınmanın riski artırdığını belirten Nar, spor dışındaki günlük aktivitelerde de bu tür yaralanmaların yaşanabildiğini söyledi.

Burkulma sonrası en sık görülen belirtilerin ağrı ve şişlik olduğunu ifade eden Nar, ilerleyen günlerde morluk oluşabileceğini dile getirdi. Yaralanma sonrasında bilinçsiz müdahalelerin süreci uzatabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Özgür Oktay Nar,, doğru ilk yardım uygulamalarının önemine vurgu yaptı.

Dr. Nar, 'Soğuk uygulama, istirahat, elastik bandaj kullanımı ve ayağın yüksekte tutulması iyileşme sürecini destekler. Çoğu vakada cerrahi müdahale gerekmez' dedi.

Ayak bileği bağ yaralanmalarında genellikle iki hafta içinde belirgin bir iyileşme görüldüğünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar,, şikâyetlerin devam etmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.