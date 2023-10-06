aydinses.com yazarı Astrolog Nilgün Akman iki ay önce Almanya'dan bir takipçisi ile görüştü. Takipçisinin soruları üzerine öngörülerini anlatan Nilgün Akman, takipçisine eşinin yasa dışı işlere buluştağını öne sürdü. Bunun üzerine takipçisi şaşkınlıkla üzüntüsünü belertirken, Nilgün Akman takipçisine eşinin 2 ay sonra tutuklanacağını öngörmüş. Ve Nilgün Akmanın söyledikleri birebir çıkmış durumda.

Takipçisi Nilgün Akmana mesaj ve fotoğraf göndererek , eşinin yakalandığını ve tutlandığını ifade eden bir mesaj gönderiyor. Konuyla ilgili Nilgün Akman'ın açıklaması;

"Yaklaşık iki ay önce Almanya'da yaşayan bir takipçime danışmanlık verdim. Doğum haritasını yorumlarken eşinin hapiste olacağını öngörmüştüm. Aradan yaklaşık iki ay sonra danışanım G.D. Bana ulaştı eşinin beklenmedik bir anda tutuklanıp hapise girdiğini söyledi. Bizler için bu öngörüler olasıdır ancak danışanım bu durumu büyük şaşkınlıkla karşıladı. Danışanımın eşinin büyük suç çetesinin içerisinde adının geçmesine tabiki bende üzüldüm. Biz Astrologlar Danışanlarımıza bu gibi talihsiz öngörüleri söylerken büyük üzüntü duyuyoruz. Ben şahsım adına Danışanlarımla aramızda büyük bir bağ kurduğumuz için bu gibi üzücü öngörülerden üzüntü duyarakta olsa söylemek zorunda kalıyorum.

Yıllar içerisinde benzer öngörülere çok fazla tanıklık ettim.

Bu öngörünün bukadar konuşulma nedeni basına yansımasına bağlıyorum." dedi.

İşte Nilgün Akman'a takipçisinden gelen yeni randevu talebi ve geçmişte aldığı bilgileri doğrulayan mejaj:

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