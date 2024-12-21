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Çevre ve toplum sağlığına önem veren ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın önemli arterlerinden Sanatoryum Caddesi’nden de geçen atık su hattını yenileme işini hızla yatırım programına alarak çalışma başlattı. ASKİ ekipleri, atık su hattının çökme meydana gelen 150 metrelik kısmında acilen kanal imalatı gerçekleştirdi.

ASKİ Genel Müdürlüğü Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi’nde bulunan, sürekli tıkanarak bölgede taşkın yaşanmasına neden olan atık su (kanalizasyon) hattını yeniledi.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesi Tepebaşı ve Pınarbaşı Mahallelerinden geçen atık su hattı çapının yetersiz kalması nedeniyle bölgenin yükünü taşıyamıyordu. Ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hattı, sık sık tıkanarak su taşkınlarına yol açıyordu.