Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim öncesi emekliye destek sözünü yılbaşından önce yerine getirmek için harekete geçti.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hedeflerinin özellikle en mağdur olan, çok düşük maaşlı emeklilere bir nebze olsun nefes aldırmak ve yılbaşından önce destek sunmak olduğunu söyledi.

Adana 400 bin emeklinin yaşadığını, bu nedenle en mağdur durumda olan 7 bin emekliye destek vereceklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, bunu yılbaşından önce yetiştirmeyi umduklarını belirtti.