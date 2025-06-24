Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarında teknolojiyi etkin kullanmak amacıyla önemli bir adım attı.ANTALYA (İGFA) - 19 ilçede mevcut ölçüm cihazlarında güncelleme yapılarak, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu imalatlarının ölçümünde kullanılmak üzere ilçe şube müdürlüklerine 9 adet son teknolojiye sahip GPS cihazı teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü öz kaynaklarıyla temin edilen yeni cihazlar sayesinde hem harita hem de CBS ölçümleri yerelden yapılarak merkezle anlık veri paylaşımı sağlanacak. Bu sayede altyapı arızalarına daha hızlı müdahale edilmesi ve iş sonunda yapılacak harita planlamalarıyla abonelerin en az düzeyde olumsuz etkilenmesi hedefleniyor.

TEKNİK BİLGİLENDİRME İLE SAHAYA HAZIRLIK

Yeni cihazların teslimi öncesinde ASAT konferans salonunda ilçe müdürlerine cihazlarla ilgili teknik bilgilendirme yapıldı. Kullanım sürecine dair detaylar paylaşıldı. Müdürlerin ve teknik personellerin soruları yanıtlanarak cihazların etkin kullanımı konusunda bilgilendirme sağlandı.

7/24 AKILLI ALTYAPI YÖNETİMİ

GPS cihazlarının tesliminde bilgi veren ASAT Etüt ve Plan Dairesi Başkanı Levent Hansu, ‘’Bugün burada, ASAT’ın öz kaynaklarıyla temin ettiğimiz GPS cihazlarını 19 ilçemizde görev yapan şube müdürlerimize teslim ettik. Bu cihazlarla altyapı çalışmalarımızın ölçüm ve kontrol süreçlerini artık kendi kaynaklarımızla daha etkin ve hızlı şekilde yürüteceğiz. Böylece dijital verileri sisteme daha hızlı ve doğru şekilde aktararak altyapı kalitemizi artıracağız. Hedefimiz, 7/24 akıllı altyapı yönetim sistemiyle Antalya’nın tamamında etkin ve verimli hizmet sunmak” dedi.

SAHA ÖLÇÜMLERİNDE TASARRUF

ASAT Akseki Şube Müdürü İsmet Akbaş ise; ‘’CBS konusunda kurumumuza daha fazla katkı sunabilmek için daha önce eğitimler aldık. Bugün de teknik cihazların teslimiyle birlikte, ilçemizde gerçekleştirdiğimiz tüm imalatların ölçümü ve veritabanına aktarılması sağlanacak. Bu sayede hem zaman kaybı hem de maddi israfın önüne geçilmiş olacak. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek olmak üzere, Genel Müdürümüz ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum” diye konuştu.