Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Kumluca Hizmet Birimi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Kumluca’daki canlı hayvan satış pazarında, vektörle mücadele ekipleri tarafından her gün düzenli olarak karasinek larvalarına karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

Hayvanlara zarar vermeyen özel ürünlerle gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri, daha hijyenik bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Ayrıca karasinek uçkunlarının kontrol altına alınması amacıyla yapışkan şerit uygulamaları da düzenli şekilde yürütülüyor.

Yetkililer, vatandaşların sağlığını korumak ve bayram süresince olası sağlık risklerini en aza indirmek için çalışmaların yoğun şekilde devam edeceğini bildirdi.