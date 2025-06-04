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Yetkililer, trafiğin günün ilerleyen saatlerinde daha da yoğunlaşmasını beklediklerini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Düzce gişeleri mevkiinde Ankara yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşurken, İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor.