ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yemek hizmetini sürdürüyor. Manavgat Aşevi'nde hazırlanan yemekler, her gün vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, gıda mühendisleri ve diyetisyenlerin gözetiminde hijyenik koşullarda hazırlanan üç çeşit yemeğin, ekipler aracılığıyla vatandaşların evlerine kadar teslim edildiği belirtildi.

2025 yılı boyunca toplam 259 bin 920 porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirildiği kaydedilirken, 2026 yılında da çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Bu kapsamda yalnızca Mart ayında 254 vatandaşa toplam 20 bin 94 porsiyon yemek ulaştırılmasının planlandığı ifade edildi.

Belediye yetkilileri, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.