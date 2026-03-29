Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenleyeceği Çiçek Desenleri Günleri için başvurular 31 Mart'ta sona eriyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki yarışmaya devlet ve özel liselerden en az 10, en fazla 12 okul katılabilecek.

Okullar, görsel sanatlar öğretmenlerinin rehberliğinde 10'ar kişilik takımlar oluşturacak. 31 Mart'a kadar devam edecek başvurularda kontenjanın aşılması durumunda yarışmaya katılacak takımlar kura yöntemiyle belirlenecek.

Etkinlik, Fener Mahallesi Ziya Gökalp Parkı'nda düzenlenecek. Takımlar, önceden hazırladıkları desenleri görsel sanatlar öğretmenleri eşliğinde zemine uygulayacak. Belediyenin temin edeceği kesme çiçekler, renkli ağaç kabukları ve renkli çakıl taşları gibi dekoratif malzemeler kullanılarak desenler belirlenen süre içinde etkinlik alanına işlenecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 5 kişilik jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kazanan takımlar belirlenecek ve ödüllendirilecek.

GEÇEN YIL 11 LİSE KATILDI

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Çiçek Desenleri Günleri için belediyenin üretim tesislerinde 115 bin dal çiçek yetiştirildi. Yarışmada 11 lise, iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Öğrenciler, önceden hazırladıkları desen krokilerine uygun çiçek seçimleri yaparak çalışmalarını oluşturdu.