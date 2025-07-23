İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi AKOM, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39°C civarında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 40°C’nin üzerine çıkmasıyla birlikte haftanın en sıcak günü bugün yaşandı.

Akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın (poyraz), pazar gününe kadar aralıklarla 20-50 km/s şiddetinde etkili olması bekleniyor.

Poyraz, gündüz sıcaklıklarının aşırı yükselmesini engellese de, havadaki bağıl nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artmasına yol açacak. Bu nedenle pazar gününe kadar bunaltıcı sıcak hava koşulları devam edecek.

YÜKSEK NEM, SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzmanlar, yüksek nemin insan vücudundaki hücre gözeneklerine yapışarak aşırı terlemeye yol açtığını belirtiyor. Terleme yoluyla kaybedilen sıvı, vücut sıcaklığının düzenlenmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle vatandaşların bol su tüketmesi ve mümkün olduğunca gölgede kalması tavsiye ediliyor.