İBB ve Maltepe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Maltepe Kariyer Fuarı”nda iş arayanlarla işverenler bir araya geldi. Alanında önde gelen 30’dan fazla firmayı ağırlayan fuarda, iş arayanlar, ilgilendikleri alanlarda işverenlerden bilgi aldı ve form doldurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un farklı ilçelerinde düzenlediği kariyer fuarlarıyla iş arayan vatandaşları iş fırsatlarıyla buluşturan “Kariyer Fuarı”nın son durağı Maltepe oldu.

Yüzlerce insanı bir araya getiren fuarda 600’ün üzerinde iş başvurusu yapıldı. Fuarı Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İSPER A.Ş. Genel Müdürü Banu Öksün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kartal Bölgesel İstihdam Ofisi Birim Sorumlusu Koray Taflan, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi yetkilileri, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri de ziyaret etti.

İş arayanlara ücretsiz destek olmak amacıyla açılan fuara, alanında lider 30’dan fazla özel sektör firması katıldı. Yüzlerce işverenin ziyaret ederek bilgi aldığı ve işe başvuru formu doldurduğu fuarda, firmalarca iş süreçleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

İstanbul’da istihdamı arttırmak amacıyla düzenlenen fuarı ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen, tek tek tüm stantları dolaşarak yetkililerden bilgi aldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Köymen, “Bu sistem, Büyükşehir Belediyemizin 2019 yılında beri devam ettirdiği bir sistem. Ayrıca Bölge İstihdam Ofisleri de var. 2025 yılı içerisinde de 3 ilçemizde daha açıldı. Biz de Maltepe ilçemizde bir istihdam ofisi açılması için çalışmalarımızı yapıyoruz ama bu fuarların çok ciddi bir katkısı oluyor, özellikle hem işverenler açısından hem de istihdam alanında çalışma yapmak isteyen arkadaşlar açısından. Hele bu kadar ekonomik krizin olduğu bir ortamda gerçekten belediyemize yapılan müracaatlardan özellikle anlıyoruz ki çok ciddi anlamda insanların işe ihtiyaçları var. Bu fuarda hem ilgi alanlarıyla insanların buluşturulabilmesi, bilgi birikimlerini bu alanda sağlayabilmeleri ve istedikleri alanda çalışma yapabilmeleri bunun için kıymetli. Bu anlamda da bu fuarlar hem Büyükşehir Belediyemiz açısından hem de ilçe belediyemiz açısından da büyük ilgi görüyor. Bugünkü kalabalık da aslında bunun bir göstergesi” diye konuştu.