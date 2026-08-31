Bugüne kadar 500 binden fazla seyirciyle buluşan Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı Amadeus, sahnelere veda etmeye hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Peter Shaffer'ın dünya müzik tarihinin iki unutulmaz ismi Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin rekabetini konu alan başyapıtı Amadeus, sekizinci sezonunda Türkiye sahnelerindeki yolculuğunu bir veda turnesiyle tamamlamaya hazırlanıyor.

Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneye taşınan ve ilk temsilinden bu yana 500 binden fazla seyirciye ulaşan yapım, 14 Eylül'de İstanbul AKM'de başlayacak veda turnesiyle sekiz sezonluk sahne yolculuğunun son duraklarına çıkıyor. Amadeus; İstanbul, Adana, Mersin, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'de seyircisiyle son kez buluşacak.

Yapımda Selçuk Yöntem Antonio Salieri'yi, Tansu Biçer Wolfgang Amadeus Mozart'ı canlandırırken, Costanze karakterine Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz dönüşümlü olarak hayat veriyor. Yetmiş kişilik ekibi, dönemin ruhunu sahneye taşıyan dekor ve kostüm tasarımları ve güçlü müzikal dünyasıyla Amadeus, sekiz sezon boyunca Türkiye tiyatro sahnesinin büyük ölçekli prodüksiyonlarından biri olarak seyirci karşısına çıktı.

Sahnedeki başarısını iletişim ve tasarım alanında aldığı ödüllerle de pekiştiren Amadeus, 6 Kristal Elma ve 4 Felis'in yanı sıra, ADC 100th Annual Awards kapsamında 'Logo' kategorisinde uluslararası ödüle layık görüldü. Yapım, XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde de üç ayrı ödülün sahibi oldu; Işıl Kasapoğlu 'En İyi Yönetmen', Selçuk Yöntem 'Sürekli Mükemmeliyet', Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ise 'En İyi Prodüksiyon' ödülüne değer görüldü.

8'inci ve son sezonunda Türkiye'nin farklı şehirlerini kapsayan veda turnesine çıkacak Amadeus, yıllardır sürdürdüğü sahne yolculuğunu seyircileriyle birlikte tamamlayacak.