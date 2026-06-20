63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl toplam 11 milyon TL'lik ödül desteğiyle sinemaya güçlü bir katkı sunacak.

ANTALYA (İGFA) - Festivalde bu yıl, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film ödülü ise 5 milyon TL olarak belirlendi.

Türkiye'nin en köklü film festivali, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24- 31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, bu sene de sinemacılara güçlü desteğini sürdürecek. Festivalde geçtiğimiz sene 3,5 milyon TL olarak belirlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film ödülü bu yıl 5 milyon TL olarak açıklandı. Film Forum'da ise toplam 1 milyon 450 bin TL katkı sağlanacak. Festivalde bu sene 31 farklı kategoride ödül verilecek.

Ulusal Yarışmalar ve Film Forum Başvuruları Açılıyor

24- 31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Altın Portakal'da, Ulusal Uzun Metraj ile Ulusal Kısa, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için başvurular 29 Haziran 2026, Pazartesi günü açılacak. Yarışmalara başvurular 31 Ağustos 2026, Pazartesi gününe kadar kabul edilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yer alan, genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren Film Forum 25-27 Ekim tarihleri arasında 13. kez gerçekleştirilecek. Film Forum'a başvurular 29 Haziran 2026, Pazartesi günü alınmaya başlayıp, 21 Eylül 2026, Pazartesi saat 23.59'a kadar kabul edilecek.