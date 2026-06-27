Altın Karınca ödüllü Klasik Pazar konserleri, 2026 yaz sezonunda dünyaca ünlü sanatçıların katılımıyla Nevmekân Sahil'de yeniden müzikseverleri ağırlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Belediyesi'nin kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılma anlayışıyla hayata geçirdiği ve kısa sürede kentin önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri haline gelen Klasik Pazar konserleri, yeni sezonunda da zengin programıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk kez 2024 yılında 'Sandalyeni Kap Gel' konseptiyle başlatılan proje, klasik müziği salonların dışına taşıyarak Boğaz'ın eşsiz atmosferinde binlerce vatandaşı ücretsiz konserlerle buluşturdu. Nevmekân Sahil'in tarihi bahçesinde düzenlenen konserler, her yaştan sanatseverin yoğun ilgisiyle karşılandı. Cihat Aşkın, Serhan Bali, Murat Cem Orhan, Yalçın Tura, Teyfik Rodos ve Erdem Sökmen, Hasan Metan gibi birbirinden değerli sanatçılar ve topluluklar, Üsküdarlılarla aynı sahnede buluşarak klasik müziğin seçkin eserlerini seslendirdi.

Klasik Pazar, yalnızca konserlerden oluşan bir etkinlik serisi olmanın ötesine geçerek, klasik müziğin toplumun her kesimine ulaşmasını hedefleyen örnek bir kültür projesine dönüştü. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserler sayesinde vatandaşlar, açık havada nitelikli sanat etkinliklerine erişme imkânı bulurken, Üsküdar'ın kültür yaşamı da önemli ölçüde zenginleşti.

2025 sezonunda da artan ilgiyle devam eden Klasik Pazar konserleri, farklı müzik disiplinlerinden seçkin sanatçıları ağırlamayı sürdürdü. Cihat Aşkın, Ensemble Orient Occident İstanbul, Adalar Quartet, Iraz Yıldız Murat Cem Orhan ve Sercan Halili gibi isimlerin sahne aldığı konserler, binlerce sanatseveri Nevmekân Sahil'de buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikler, Üsküdar'ın kültür-sanat alanındaki güçlü vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Klasik Pazar projesi, kültür ve sanat alanına sunduğu katkılar sayesinde 2024 yılında düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nde kültür-sanat kategorisinde ödüle layık görüldü. Proje, sanatı geniş kitlelere ulaştıran yapısı, sosyal yaşamı güçlendiren yaklaşımı ve kamusal alanda kültürel etkileşimi artıran niteliğiyle örnek gösterilen çalışmalar arasında yer aldı.

Başarıyla sürdürülen konser serisi, 2026 yılında da dünya çapında tanınan sanatçıları sanatseverlerle buluşturacak zengin programıyla devam edecek. Sezon, uluslararası alanda Türkiye'nin en önemli sanat elçilerinden, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say konseriyle açılacak.

Eserleri dünyanın önde gelen konser salonlarında seslendirilen, uluslararası ödülleri ve özgün besteleriyle klasik müziğin en saygın isimleri arasında yer alan Fazıl Say, 28 Haziran'da Nevmekân Sahil'de Üsküdarlılarla buluşacak. 12 Temmuz'da Klasik Pazar sahnesinde Serhan Bali ve Burcu Hancı, soprano Cansu Özel, tenor Emre Parlar ve piyanist Fügen Yiğitgil ile birlikte operanın seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

26 Temmuz'da ise Türkiye'nin önde gelen yenilikçi çok sesli koro topluluklarından Chromas, Klasik Pazar sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. Koro şefi Başak Doğan tarafından 2015 yılında kurulan topluluk, çok sesli müziğe getirdiği özgün yorumuyla izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak.

9 Ağustos'ta dünya müziğinin önemli isimlerinden Burhan Öçal, Murat Süngü, Uraz Kıvaner ve Savaş Özkök'ten oluşan quartet ekibiyle sahne alacak.23 Ağustos'ta Murat Cem Orhan ve Merve Engin, 'Maskelerin Şakası' başlıklı Commedia dell'Arte ve opera buffa temalı özel performanslarını izleyiciyle buluşturacak.

Sezon, 6 Eylül'de keman virtüözü Cihat Aşkın'ın 'Aşkın Tangosu' konseriyle devam edecek. Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki Avrasya Oda Orkestrası'na solist Teyfik Rodos eşlik edecek.

Üsküdar Belediyesi, Klasik Pazar konserleriyle kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı, kamusal alanları sanatla buluşturmayı ve kentin kültürel yaşamına değer katmayı sürdürüyor. Her yıl artan ilgiyle büyüyen ve Altın Karınca Ödülü ile taçlanan konser serisi, Üsküdar'ı yaz aylarında klasik müziğin en önemli açık hava buluşma noktalarından biri haline getirmeye devam ediyor.