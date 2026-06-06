İzmir Aliağa Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki öncü oluşumlarından Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET), Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) yıl sonu etkinlikleri kapsamında sahnelediği 'Bir Düğün Günü' adlı oyunla tiyatroseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İZMİR (İGFA) - Yazarlığını ve yönetmenliğini İzmir Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) Genel Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt'un üstlendiği oyun, Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda yoğun katılımla sahnelendi. ALBET oyuncularının büyük emek ve titizlikle hazırladığı eser; özgün dekor tasarımı, başarılı oyunculuk performansları ve atmosferi güçlendiren müzikleriyle izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sundu. Geceye müzikal anlamda damga vuran NONAME Orkestrası, enerjik performansıyla oyuna ayrı bir renk katarken, sahnedeki dans koreografileri ASEV Modern Dans Eğitmeni Berkan Beşçınar ile ASEV Halk Dansları Eğitmeni Ahmet İlker Şenol tarafından hazırlandı.

EVLİLİĞİN ARDINDAKİ GERÇEKLERE MİZAHİ BİR BAKIŞ

Evliliğin iki insanın sevgi, güven ve ortak bir yaşam kurma isteğiyle başlayan yolculuğunu, sade bir hayalin; çevresel baskılarla nasıl farklı bir boyut kazandığını anlatan 'Bir Düğün Günü' adlı eser, aşkın ve birlikte yaşama cesaretinin tüm sorunların ötesinde en değerli unsur olduğunu vurgulayan güçlü mesajıyla izleyenlerden büyük beğeni topladı.

ALBET Genel Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt, oyunun hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere, teknik ekibe, NONAME Orkestrası'na ve Aliağa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serap Cerrahoğlu'na teşekkür etti. Bozkurt ayrıca, desteklerinden dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ederek, oyunda yer almayı kabul etmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

BAŞKAN SERKAN ACAR SAHNEDE NİKAH KIYDI

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar oyunu Aliağalı sanatseverlerle birlikte izledi. Başkan Serkan Acar oyunun nikâh sahnesinde sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak çiftin nikâhını kıyan nikah memuru rolünü üstlendi.

Oyun sonunda tekrar sahneye davet edilen Başkan Serkan Acar, Demet Bozkurt'a teşekkür çiçeğini takdim ederek, gecede yer almaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: 'Bu akşam 'Bir Düğün Günü' oyununda bir araya geldik. Bizlere bu güzel akşamı yaşatan ALBET'in değerli oyuncularına ve teknik ekibine teşekkür ediyorum. Oyunda küçük bir rolüm de vardı. Bu oyunda yer almak benim için çok özel ve keyifli bir deneyim oldu. Hayatım boyunca birçok nikâh kıydım ancak bu oyunda kıydığım nikâhın yeri ayrı oldu. Bu anlamlı geceyi hazırlayan Demet Hocamıza ve ALBET'i hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli Aliağalılara teşekkür ediyorum.'