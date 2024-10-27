Alanya’da yerleşik yabancıların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan Yabancı Sorunları Derneği, Dernek Başkanı Sadri Bayat liderliğinde faaliyetlerine resmi olarak başladMustafa ÇAKAR / ANTALYA (İGFA) - Yerleşik yabancıların sorunları çözümü için Alanya’da Yabancı Sorunları Derneği kuruldu.

Alanya’da yerleşik yabancıların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan dernek, ikametgah, oturma izni, vatandaşlık başvuruları, Emlak Danışmanlık hizmeti vs gibi konularda Alanya da yabancılara destek olmayı; aynı zamanda emlak sektöründeki fahiş fiyat artışları ve aidat sorunları gibi çözüm bekleyen meseleleri ele almayı hedefledi.

Alanya İlçe Başkanı Sadri Bayat, Yardımcısı Aleksei Smirnov ve Kadın ve Çocuk Derneği Alanya İlçe Başkanı Yana Zabrudskaya’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bu sorunlar detaylıca masaya yatırıldı. Özellikle, hızla yükselen emlak fiyatlarının ve yüksek aidat bedellerinin yabancılar üzerindeki olumsuz etkisi, kapsamlı bir şekilde tartışılarak çözüm yolları konularına değenildi.

Sadri Bayat, derneğin mazbatalarının İstanbul’daki genel merkezden alınmasıyla birlikte resmi çalışmalarına başladığını belirtti. Toplantıya katılan tüm temsilcilere teşekkür eden Bayat, “Yabancıların yaşadığı zorluklara çözüm üretmek için her adımı titizlikle atacağız. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” , sözleriyle derneğin çözüm odaklı güçlü duruşunu bir kez daha ifade etti.